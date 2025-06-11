Сооснователю «Смысловых галлюцинаций» грозит четыре года за причинение тяжкого вреда

Государственный обвинитель запросил для сооснователя екатеринбургской рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина четыре года лишения свободы общего режима по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия или предметов, применяемых в качестве оружия. Об этом стало известно ТАСС.

Отмечается, что причиной уголовного преследования в отношении Бурдина стал инцидент с дракой, в которой он принимал участие. Музыкант находится под стражей с ноября 2024 года.

Защитники Бурдина пытались оспорить арест своего клиента, однако суд отказал в удовлетворении жалобы.

В феврале Бурдин заявил, что готов выплатить компенсацию пострадавшему в результате драки. Он отмечал, что пошел на драку будучи в состоянии аффекта. Пострадавший в этом инциденте был госпитализирован с резаной раной.

Группа «Смысловые галлюцинации» — одна из самых известных рок-команд 1990-х годов. Среди их популярных композиций — «Вечно молодой», «Зачем топтать мою любовь», «Розовые очки» и «Разум когда-нибудь победит».

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор в отношении россиянина, обвиненного в убийстве российского скейтбордиста Константина Балишанского.