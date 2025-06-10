Суд вынес приговор Андрею Демину за убийство скейтбордиста

За совершенное в прошлом году убийство знаменитого российского скейтбордиста Константина Балишанского Андрей Демин получил наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима, передает РЕН ТВ.

Первые семь лет заключения Демин проведет под медицинским наблюдением в колонии. Адвокат осужденного предпочла воздержаться от комментариев относительно вынесенного решения суда.

Следует отметить, что Демину были предъявлены обвинения по трем статьям: убийство, нелегальное владение оружием и покушение на жизнь представителя правоохранительных органов. Инцидент произошел в начале июня минувшего года.

Согласно имеющимся данным, в начале июня 2024 года злоумышленник совершил убийство своего знакомого, профессионального скейтера Константина Балишанского, используя автоматическое оружие.

По его собственным словам, убийство было спланировано заранее, а мотивом послужила личная неприязнь. Во время задержания Демин оказал сопротивление сотрудникам полиции, в результате чего получил ранение в голову.

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