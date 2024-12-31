Соперник российского шахматиста, проспавшего матч на ЧМ, выразил недовольство в соцсетях

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн высказался о ситуации, связанной с невыходом российского шахматиста Даниила Дубова на матч на чемпионате мира по блицу.

В своих соцсетях он гневно прокомментировал поступок россиянина.

«Трусость — это отсутствие характера», — написал Ниманн.

Ранее NRK сообщило, что российский гроссмейстер проспал матч с Ниманном. Россиянин уснул перед матчем в своем номере и не смог вовремя прийти на турнир. В итоге Дубову не хватило набранных очков в предварительном раунде, и он не смог выйти в 1/4 финала.

В декабре 2024 года на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду) российские игроки показали высокие результаты. Так, 18-летний Володар Мурзин завоевал золото. Следом за ним на втором месте оказался Александр Грищук. Бронзу получил Ян Непомнящий.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поздравил Володара Мурзина с победой на ЧМ по шахматам.