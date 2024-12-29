Путин поздравил 18-летнего гроссмейстера из Подмосковья Мурзина с победой на ЧМ по шахматам

Президент России Владимир Путин поздравил с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду) в Нью-Йорке гроссмейстера, 18-летнего шахматиста из Московской области Володара Мурзина, приводится на официальном сайте Кремля.

После 13 сыгранных партий Мурзин набрал 10 очков. В последнем туре он встретился с Кареном Григоряном из Армении. Матч завершился вничью. Второе место на чемпионате мира по быстрым шахматам занял также представитель РФ Александр Грищук. Россиянин Ян Непомнящий занял третье место.

Президент России высоко оценил мастерство и подготовку Мурзина.

«Вы блестяще справились с поставленной задачей, в противостоянии с сильными соперниками…» — говорится в заявлении.

Президент подчеркнул, что Мурзин в очередной раз самым лучшим образом продемонстрировал всему миру высокий уровень подготовки российских шахматистов. Он также отметил, что другие призовые места на международном турнире по быстрым шахматам также заняли представители России.

Ранее сообщалось, что шахматиста из России Яна Непомнящего оштрафовали в Нью-Йорке на $200 за нарушение дресс-кода.