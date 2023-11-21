Соревнование по самбо состоялись в Кашире

В подмосковном городском округе Кашира в Дворце спорта «Юбилейный» прошел Двенадцатый открытый турнир по самбо для молодых людей. Соревнование было приурочено к 82-летию Битвы под Москвой и 85-й годовщине российского самбо. На турнире команда из Каширы взяла золото.

Чемпионат прошел в рамках проекта партии «Единая Россия» «Za самбо». На спортивное соревнование приехали ребята из разных городов Московской области, а на церемонии открытия выступили представители каширской администрации, местного совета депутатов, активисты и спортсмены.

Так, с приветственным словом к участникам обратились замглавы Каширы Светлана Зосимова, заместитель председателя окружного Совета депутатов Игорь Кручинин, а старт соревнованиям дал судья международного класса и Мастер спорта Сергей Кондрашкин. Также благодарственными письмами от местного отделения «Единой России» были отмечены заслуги тренеров.