Соревнования дисциплины «Спортивный родитель» прошли в Балашихе

Соревнования новой дисциплины Балашихинской школьной лиги «Спортивный родитель» прошли на «Орионе» 24 января. В мероприятии приняли участие глава Балашихи Сергей Юров, заместитель главы Лилия Татевосян, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич, директор по работе с государственными органами федеральной сети «Спортмастер» Станислав Аношин, директор спортивной школы «Орион» Максим Морозов, а также более 150 участников и болельщиков соревнований.

В дисциплине «Спортивный родитель» участвуют почти 600 человек. Уже прошли 25 матчей по футзалу и 25 игр по волейболу. В четвертьфиналах и полуфиналах принимают участие 16 сильнейших команд. Финальные встречи пройдут 31 января.

«Мы взяли лучшее из нашего детства, когда школы активно соревновались друг с другом, а ребята и взрослые проводили свободное время в спорте, а не за компьютерами. Балашихинская школьная лига развивается – появляются не только спортивные, но и творческие направления. Сегодня к движению активно подключаются родители, и это важный шаг для будущего проекта», – отметил Сергей Юров.

Идея создания дисциплины возникла после успешного включения в прошлом сезоне в соревнования педагогов по физкультуре. В «Битве физруков» сражались преподаватели всех школ округа, поделившись на два дивизиона – «Север» и «Юг». Теперь родители могут заявиться в дисциплины БШЛ вне зависимости от участия их детей в проекте.