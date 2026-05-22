Чемпионками России по спортивной акробатике стали спортсменки из Московской области

С 18 по 20 мая в Красноярске прошел чемпионат России по спортивной акробатике — значимое событие в рамках государственной программы «Спорт России». Турнир стал ключевым этапом отбора в национальную сборную для участия в чемпионате мира, который состоится с 24 по 27 сентября в Италии. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В дисциплине «женские пары» Светлана Филипьева и Василиса Гаврилина завоевали золотые медали и поднялись на высшую ступень пьедестала. Спортсменки представляют региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта, а также СШ «Старый городок» из Одинцова.

Соревнования в многоборье включали 3 сложных упражнения: балансовое, темповое и комбинированное. Светлана и Василиса показали безупречное исполнение всех элементов, что позволило им обойти сильных соперниц. Серебро и бронзу в этой дисциплине завоевали дуэты из Санкт‐Петербурга и Москвы соответственно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.