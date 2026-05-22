В храме Каширы на праздник Вознесения появился световой силуэт ангела

В подмосковной Кашире прихожан храма Вознесения Господня тронуло необычное явление. В праздничный день местная жительница, пришедшая на службу вместе с маленькой дочкой, обратила внимание на удивительный световой рисунок, возникший на церковном полу, сообщил REGIONS.

Как рассказала сама женщина, тонкий луч солнца проник внутрь помещения, отразился от поверхности иконы и спроецировал на пол фигуру. В очертаниях этого светового изображения присутствующие в храме разглядели силуэт ангела.

Случившееся, по словам очевидцев, произошло именно в праздничный день, что придало событию особую значимость в глазах верующих. Многие прихожане восприняли это как знак или благословение.

«Осторожно, на ангела не наступите — заметила и сказала доченька. В день Вознесения светлый ангел спустился в Божий храм после Литургии престольного праздника!» — поделилась впечатлениями местная жительница Александра.

По информации издания, Вознесение Господне — это престольный праздник данного храма, который местные жители с любовью называют «малой Пасхой». По их словам, этот день словно продлевает пасхальную радость еще на один день.

Именно в такой светлый момент, по их убеждению, и произошло это удивительное явление, которое многие сочли знамением или благословением свыше.

«Сегодня на службе подумалось: этот храм продлевает нам Пасху еще на один день. Обычно Вознесение завершает пасхальную четыредесятницу, а вот престольный праздник называют „малой Пасхой“ храма», — поделилась местная жительница.

