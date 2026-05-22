Строительство новой котельной в Путилково завершится в четвертом квартале 2026 года

Строительство новой котельной в Путилково Красногорска завершится в четвертом квартале 2026 года. Объект возводится возле ЖК «Большое Путилково», сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Проект реализует компания «Самолет-Путилково». Сейчас на объекте монтируют внутренние инженерные системы и благоустраивают прилегающую территорию.

Мощность автоматизированной котельной превысит 170 МВт. После ввода в эксплуатацию она обеспечит теплом строящиеся корпуса ЖК.

