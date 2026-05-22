Геннадий Орлов призвал «Зенит» вернуть в Санкт-Петербург своих воспитанников

Известный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» призвал петербургский клуб озаботиться возвращением в команду собственных воспитанников. В частности, он назвал полузащитников Данила Кругового из ЦСКА и Кирилла Кравцова из «Сочи».

У Кругового контракт с ЦСКА действует до 2028 года, и комментатор признал, что вернуть футболиста будет крайне сложно. Однако Орлов раскрыл, что покойный отец Кругового мечтал, чтобы сын всю карьеру провел в «Зените». Поэтому можно апеллировать к сыновьим чувствам футболиста.

Что касается Кравцова, то его контракт с «Сочи» истекает по окончании сезона. Южане вылетели из РПЛ, поэтому скорее всего полузащитник будет искать новый клуб.

Данил Круговой провел лучший сезон в карьере, забив за ЦСКА семь мячей и отдав девять передач в 43 матчах во всех турнирах.

Кирилл Кравцов провел 20 матчей за «Сочи» и блеснул хет-триком в матче РПЛ с «Оренбургом» (3:1).

