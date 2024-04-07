Соревнования по дзюдо для начинающих состоялись в подмосковной Истре

«На соревнованиях присутствует судья всероссийской категории Юрий Михайлович Хорьков, а также молодые, но опытные судьи из Зеленограда. В этот раз принимают участие спортсмены из секций Истры, также приехали наши соседи из Поварово и Солнечногорска», — рассказал тренер и президент Федерации дзюдо муниципалитета Дмитрий Бойцов.