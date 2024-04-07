Соревнования по дзюдо для начинающих состоялись в подмосковной Истре
Фото: [Светлана Борщева]
Соревнования по дзюдо «Старт дзюдоиста», посвященные Дню космонавтики, прошли в микрорайоне Восточном в подмосковной Истре. При этом участниками стали юные спортсмены не только из Истры, но и соседних городов.
Организатором данных соревнований стала созданная недавно Федерация дзюдо городского округа Истра, при поддержке школы №2 г. Истры.
«На соревнованиях присутствует судья всероссийской категории Юрий Михайлович Хорьков, а также молодые, но опытные судьи из Зеленограда. В этот раз принимают участие спортсмены из секций Истры, также приехали наши соседи из Поварово и Солнечногорска», — рассказал тренер и президент Федерации дзюдо муниципалитета Дмитрий Бойцов.
Главными задачами турнира организаторы видят популяризацию и развитие борьбы дзюдо среди школьников и молодежи и повышение уровня спортивного мастерства у детей с 9 до 15 лет.