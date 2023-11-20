Соревнования по художественной гимнастике «Осенняя акварель» прошли в Красногорске
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
Соревнования по художественной гимнастике «Осенняя акварель» прошли в Красногорске. Площадкой проведения турнира стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Нахабино».
За победу в соревнованиях боролись более 200 гимнасток в возрасте от 5 до 15 лет со всей страны. Участницы продемонстрировали свои навыки в различных дисциплинах. Победителей определили в восьми категориях.
По словам руководителя спортклуба «ВалерИ» Валерии Такшеевой, соревнования организуют на протяжении уже пяти лет. Они проводятся в строгом соответствии с правилами Всероссийской федерации художественной гимнастики.
«Для больших результатов должно сложиться сразу несколько факторов —трудолюбие, целеустремленность и, конечно, данные, в том числе внешние. В нашем виде спорта большое значение имеет не только техника, но и внешность, артистизм, грация», – отметила она.