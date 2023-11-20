Соревнования по художественной гимнастике «Осенняя акварель» прошли в Красногорске

За победу в соревнованиях боролись более 200 гимнасток в возрасте от 5 до 15 лет со всей страны. Участницы продемонстрировали свои навыки в различных дисциплинах. Победителей определили в восьми категориях.

По словам руководителя спортклуба «ВалерИ» Валерии Такшеевой, соревнования организуют на протяжении уже пяти лет. Они проводятся в строгом соответствии с правилами Всероссийской федерации художественной гимнастики.