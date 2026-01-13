Соревнования по лыжным гонкам пройдут в Балашихе

Жители Балашихи смогут принять участие в соревновании по лыжным гонкам «Открытие лыжного сезона 2026!». Спортивное мероприятие пройдет 17 января на Лисьей горе.

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию до 16 января на сайте. Максимальное количество мест – 100.

Лыжные гонки пройдут на трех дистанциях: 1; 2,5 и 5 километров. Выдача стартовых номеров с 9:00 до 11:00.

В первом забеге участвуют мальчики и девочки в возрасте 7-9 лет. На дистанцию 2,5 километров допускаются дети с 10 до 12 лет. Дистанция 5 километров - от 13 лет и старше.

Для получения допуска к участию необходимо предъявить паспорт или свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации и медицинскую справку, согласно установленному образцу.

Регистрация: 55.786754, 37.940798.

Стартовый городок: 55.787082, 37.946609.