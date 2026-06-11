Музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока приглашает в усадьбу Шахматово на фестиваль «Времена года»

Музей‐заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока приглашает 20 июня в усадьбу Шахматово (г. о. Солнечногорск) на летний фестиваль «Времена года». Как отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области, праздник устраивают каждую третью субботу месяца.

За 1 день гости смогут «прожить» все 4 времени года: на территории живописной усадьбы развернутся 4 тематические площадки — каждая воссоздает настроение и колорит своего сезона. Пространство наполнится духом весны, зноя лета, золотой осени и морозной зимы — и все это среди исторических пейзажей Шахматова.

Программа продумана так, чтобы каждый нашел занятие по душе. Любителей активного досуга ждут веселые конкурсы и народные забавы. Творческие натуры смогут раскрыть свои способности на мастер‐классах: под руководством наставников участники создадут памятные сувениры. Для поклонников интеллектуальных развлечений подготовлен квест‐путеводитель по усадебной территории: предстоит отыскать особые точки и разгадать серию загадок, посвященных смене времен года.

Фестиваль начнется в 12:00, рекомендованный возраст посетителей — от 6 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о Фестивале театров малых городов России.