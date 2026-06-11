В Подмосковье прошла конференция с участием руководителей военно-патриотических клубов

В Подмосковье состоялась значимая площадка для обмена опытом в сфере патриотического воспитания — конференция «Патриоты Подмосковья». Мероприятие прошло 10 июня на базе Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи.

Как уточнили в пресс‐службе Министерства образования Московской области, в работе форума приняли участие лидеры военно‐патриотических клубов, а также победители и призеры смотра‐конкурса военно‐патриотических объединений региона.

Форум собрал 50 руководителей клубов из 26 муниципальных образований Подмосковья. Программа встречи была выстроена так, чтобы максимально эффективно подвести итоги завершившегося учебного года, выявить и тиражировать наиболее результативные подходы к воспитательной работе, а также сформировать вектор развития патриотического направления на предстоящий период.

Важной частью программы стало торжественное награждение лауреатов смотра‐конкурса военно‐патриотических клубов Московской области. Помимо церемонии, участники представили доклады, раскрывающие специфику функционирования клубов как в структуре общеобразовательных учреждений, так и в системе дополнительного образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в сфере образования.