Свыше 25 тыс. выпускников Московской области сдали ЕГЭ по обществознанию и физике

11 июня прошел очередной этап основного периода ЕГЭ — школьники сдавали обществознание и физику. В экзаменах приняли участие более 25 тыс. выпускников, сообщили в пресс‐службе Министерства образования Московской области.

Наибольший интерес у ребят вызвало обществознание: на этот предмет зарегистрировались свыше 17 тыс. учащихся. Экзаменационная работа состояла из 25 заданий, распределенных по 2 частям — с краткими и развернутыми ответами. На выполнение отводилось 210 мин.

ЕГЭ по физике выбрали порядка 8 тыс. выпускников. Их работа включала 26 заданий в 2 частях, а время на решение составляло 235 мин. Для удобства участников организаторы вместе с контрольно‐измерительными материалами предоставляли все нужные справочные данные, в том числе таблицы плотности и константы.

Для проведения экзаменов на территории региона задействовали 226 пунктов. Прозрачность и соблюдение регламента обеспечивали многочисленные наблюдатели: свыше 500 человек присутствовали непосредственно в пунктах проведения, еще более 500 специалистов вели онлайн‐мониторинг из ситуационных центров видеонаблюдения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в сфере образования.