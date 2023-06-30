Соревнования по мотокроссу пройдут в Павловском Посаде

В этом году мероприятие пройдет в поддержку участников специальной военной операции по защите новых рубежей России. Организационный взнос на участие направят на помощь бойцам.

Зрелищные состязания пройдут 3 сентября.

Решение принято главой Денисом Семеновым на встрече с директором центра развития спорта и туризма «Патриот» Александром Аристовым.

В Павловском Посаде давняя традиция проведения мотокроссов. Летом прошлого года подобный спортивный праздник собрал сотни болельщиков и зрителей. Посостязаться в скорости на сложной трассе приехали 190 спортсменов со всей России — как любители, так и профессионалы.

В их числе — яркий представитель целой династии гонщиков, шестикратный чемпион России Артемий Назаров.