Соревнования по робототехнике «КосмоRobots» прошли в подмосковном Королеве

В детском центре дополнительного образования — технопарке «Кванториум» состоялось открытие региональных соревнований по робототехнике «КосмоRobots», в которых принимают участие более 400 талантливых ребят со всего Подмосковья, а также из столицы и других городов страны.

«В наших соревнованиях участвовали не только воспитанники нашего технопарка, но и ребята из других городов. Наше мероприятие имеет статус открытого, поэтому среди участников есть даже молодой человек из Мурома», — рассказал главный судья мероприятия Кирилл Трубников.

Все конкурсы имели инженерно-технические направления, кроме номинации «Выставка». Там дети должны были применить еще и творческий подход к представлению своего проекта, который будет полезен людям. Также ребятам было необходимо показать, чему они научились на базе технопарка. Победители за свои работы получат дипломы и медали.