Соревнования по рубке шашкой «Казарла» в честь Героя РФ Мизерного пройдут в Павловском Посаде

В субботу, 24 августа, в Павловском Посаде пройдут Открытые соревнования по рубке шашкой «Казарла».

Мероприятие посвящено Герою РФ, атаману ХКО им. Дмитрию Донского Юрию Мизерному. В соревнованиях примут участие спортсмены ФРШ «Казарла» четырех возрастных категорий: кадеты, юниоры, юноши и мужчины (категорий сложности от У-6 до У-1). Глава судейской коллегии — Сергей Сиротин.

До 23 августа участникам необходимо зарегистрироваться одним из удобных способов:

• по адресу электронной почты Sorokin.p@cdek.ru;

• по номеру телефона: +7985319-05-13.

Мероприятие начнется в 09.00 и завершится в 18.00. В рамках спортивных состязаний состоятся квалификационные экзамены на категории У-6 и У-5. Юных участников ожидает «Казачий Рубеж».

Организаторы подготовили увлекательную программу для гостей. Они смогут не только зарядиться духом спортивных соревнований, но и пострелять из лука. Также гостям предоставят возможность продемонстрировать умения по метанию ножей. На площадке организуют точку питания. Мероприятие состоится в Казачьем клубе им. Дмитрия Донского (г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 112А).