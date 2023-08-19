Соревнования по женскому футболу в спорткомплексе «Родина» в Химках

В пресс-центре стадиона «Арена Химки» провели жеребьевку команд-участниц турнира «Кубок футбольных мам», который состоится в первые выходные сентября в спорткомплексе «Родина». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Химки.

«Это уже второй такой турнир, на который Химки приглашают команды со всего Подмосковья. Я уверен, что это только начало, и соревнования станут доброй традицией всего региона», – отметил депутат Совета депутатов муниципалитета Валентин Герасимов.

Ожидается, что в турнире примут участие 16 команд из Химок, Москвы, Клина, Королева, Смоленска, Троицка, Домодедово, Балашихи, Брянска. На футбольное поле выйдут также сотрудницы Госкорпорации «Роскосмос» и авиакомпании «Аэрофлот».

Ранее глава Химок Дмитрий Волошин отметил, что при поддержке губернатора Андрея Воробьева за последние 10 лет в Химках открыли почти триста семьдесят новых объектов спорта. В городском округе есть вся необходимая инфраструктура для занятий спортом, как любительским, так и профессиональным.

«За 10 лет мы открыли 18 новых спорткомплексов, среди них - ФОК «Юбилейный», «Новатор», Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Центр фехтования Ильгара Мамедова, а также Центры ракеточных и пляжных видов спорта. Развитие массового спорта на территории округа является одним из приоритетов нашей работы», - подчеркнул Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с запуском МЦД-3.