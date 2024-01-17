Соревнования по зимнему спортивному ориентированию пройдут в подмосковной Коломне

В предстоящие выходные в парке 50-летия Октября в Коломне состоятся традиционные соревнования по зимнему спортивному лыжному ориентированию. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

​Участникам предстоит, передвигаясь на лыжах, преодолеть контрольные точки в заданном порядке, которые нанесены на карту. Отмечается, что организаторы подготовили три соревновательных раздела: «профи», «новички» и «семьи и гости». При этом в первых двух разделах к участию допускаются спортсмены от десяти лет и старше. А в семейном разделе попробовать свои силы может любой желающий, а также семейные команды с детьми от 3 лет и старше.

Уже после завершения соревнований каждого участника ждет горячий чай с сушками, а победителей и призеров памятные новогодние подарки. Для того, чтобы поучаствовать в соревнованиях, необходимо оставить заявку на данном сайте.