Соревнования в честь Михайлова дня состоялись в Воскресенске

В воскресенском спорткомплексе «Химик» прошел праздник «Михайлов в день» и соревнования в честь него среди учащихся муниципальных школ.

Организовали спортивно-оздоровительный праздник представители Воскресенского благочиния, административного управления по физкультуре, спорту, туризму и работе с молодежью, а также общественных движений «Воин» и «Олимпиец».

На открытии соревнований к гостям и участникам обратился благочинный протоиерей Сергий Якимов. Он пожелал ребятам сохранять мужество и оставаться дружными. Также перед ребятами выступил и начальник управления городского округа по физкультуре, спорту, туризму и работе с молодежью Валерий Чупаков.

Участники соревнований продемонстрировали отличную физическую подготовку в разных состязаниях. Те, кто завоевал первые места, были награждены кубками, а призеры памятными грамотами.