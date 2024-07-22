Сорок пять тысяч человек посетили «Ночь в парке» в Подмосковье

Общее число посетителей областного мероприятия «Ночь в парке» в Подмосковье превысило сорок пять тысяч человек. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры и туризма Московской области.

Акция прошла в выходные в восьми десятках парков региона. В ее рамках были представлены выставки, организованы световые и огненные шоу, танцы, выступления артистов, кинопоказы.

К примеру в парке культуры, спорта и отдыха Одинцово был организован иммерсивный краеведческий квест, в Центральном парке Чехова — костюмированный заплыв на сапах, в парке «Покровский» в Сергиевом Посаде — мастер-классы по росписи деревянных игрушек.