«Сорвался с трехметровой высоты»: Дмитрий Бикбаев упал в толпу на концерте «БиС»

Во время исполнения песни «Двухполярный мир» Бикбаев попытался пролететь на тросе, обмотав запястье плотной тканью, но сорвался и упал в толпу зрителей. Дмитрию помогли встать, после чего он вернулся на сцену.

Коллега Бикбаев, 34-летний Влад Соколовский признался, что сильно испугался за него. Телеведущая Яна Чурикова сняла падение артиста на видео: на нем видно, что рука Дмитрия соскользнула из петли подвеса.

Бикбаев отработал программу до конца, но признался, что испытывал сильную боль. Певец не смог дойти до автомобиля, после чего поехал в больницу. По предварительным данным, внутренних повреждений органов у Дмитрия нет.

«Решили перестраховаться и полностью проверить все-все-все, чтобы уже знать наверняка, а не гадать! Так что давайте вместе помолимся, чтобы все было хорошо, и чтобы миновало! Сила любви и веры аудитории бесценна», — написал Соколовский, комментируя состояние коллеги.

Группа «БиС» была создана в 2007 году на проекте «Фабрика звезд-7», продюсером и автором большинства песен стал Константин Меладзе. Известность коллективу принесли треки «Катя» и «Твой или ничей». В марте 2026 года Бикбаев и Соколовский объявили о воссоединении группы — спустя 17 лет после ее распада.

Ранее сообщалось, что звезду сериала «Не родись красивой» Григория Антипенко хватил приступ перед выходом на сцену.