В Котельниках на один из избирательных участков пришел динозавр

А вот избирателям и комиссии на участке № 1142 в городском округе Котельники повезло: они встретили!

Оказалось, что этот гость из прошлого большой любитель демократии. Говорит, что голосовать нужно обязательно, ведь даже у динозавров было право выбора... правда, тогда выбирали, кого съесть.

Сейчас все гораздо приятнее! А если без шуток, то ученики решили поддержать свою любимую классную руководительницу, которая в дни голосования работает членом избирательной комиссии в Котельниковской школе № 3, и заодно развлечь всех присутствующих.

Такой сюрприз стал приятным моментом для всех, кто сегодня пришел на участок № 1142.Всего в городском округе Котельники располагаются 20 избирательных участков, которые открылись с 8 часов утра и продолжат работу до 8 часов вечера.