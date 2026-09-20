«Это смешно»: муза Киркорова опровергла слухи о свадьбе за ₽500 млн
Teleprogramma: муза Киркорова опровергла слухи о свадьбе с 50-летним бизнесменом
Фото: [соцсети]
20-летняя модель Валентина Алексеева, которую народный певец РФ Филипп Киркоров назвал своей музой, заявила, что ей смешно читать новости о своей свадьбе с 50-летним женихом, пишет Teleprogramma.org.
Алексеева сообщила, что не планирует выходить замуж в ближайшее время и даже не получала предложения руки и сердца.
Накануне в медиапространстве появилась информация о готовящейся свадьбе Алексеевой и бизнесмена Ильи Мительмана в Абу-Даби. По неподтвержденным данным, на гонорары звезд для выступления на празднике собирались потратить ₽350 млн, а общая стоимость свадьбы якобы достигала ₽500 млн.
«Читать новости про свадьбу за 500 миллионов, особенно в наше время — это, конечно, смешно. Никакой свадьбы не ожидается», — сказала девушка.
Алексеева является победительницей конкурсов «Мисс Россия — 2024» и «Мисс БРИКС — 2026». Она родилась 11 августа 2006 года в Чебоксарах.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров подарил 20-летней модели Валентине Алексеевой часы за ₽10 млн.