Сегодня свой гражданский долг на избирательном участке в школе №7 исполнила олимпийская чемпионка по прыжкам в длину, заслуженный мастер спорта СССР Татьяна Аббясова.

Спортсменка всегда голосует лично, так как для неё это вопрос личной ответственности за будущее города и страны.

«Зашла на участок в школе № 7 — и сразу все понятно, — рассказывает Татьяна. — Здорово, что волонтеры рядом: спокойно всё объясняют, помогают тем, кому сложнее сориентироваться. Приятно, когда к людям относятся с понимаем».

Татьяна Аббясова отметила высокий уровень организации голосования, подчеркнув доступность процедуры для каждого жителя. По ее словам, четкая навигация внутри участка позволяет избежать лишних вопросов, а присутствие подготовленных волонтёров создаёт комфортную атмосферу.

Напомним, Татьяна Аббясова — одна из самых титулованных спортсменок в истории отечественной легкой атлетики. Она является олимпийской чемпионкой 1980 года в Москве. После завершения спортивной карьеры прославленная легкоатлетка живет в Королеве и активно участвует в общественной жизни наукограда.

Сегодня в Королеве проходит третий, заключительный день выборов депутатов в Государственную Думу и Московскую областную Думу. Избирательные участки работают до 20:00.