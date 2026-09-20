Разговоры о канцерогенных продуктах часто пугают, но не все понимают их реальное воздействие. Кандидат медицинских наук, онколог Анастасия Фатьянова в беседе с RT объяснила: такие продукты не провоцируют рак мгновенно и гарантированно. Речь идет о статистически подтвержденном росте риска при регулярном употреблении в течение многих лет.

Некоторые продукты, в частности колбасы, сосиски и бекон, отнесены к канцерогенам I группы. Это означает, что доказательств их связи с развитием рака достаточно. По словам врача, ежедневное употребление около 50 г такого продукта — примерно два ломтика бекона — повышает риск колоректального рака приблизительно на 18%. Причина в добавках для консервации: в организме они могут превращаться в N-нитрозосоединения с канцерогенным действием.

Красное мясо — говядина, свинина, баранина — отнесено к «вероятным канцерогенам». Доказательств меньше, чем для колбасных изделий, но связь с раком кишечника, желудка и поджелудочной железы прослеживается. Алкоголь же входит в I группу: этанол связан минимум с семью видами рака — полости рта, глотки, гортани, пищевода, печени, молочной железы и кишечника.

Опасны не только сами продукты, но и способы приготовления. Жарка до темной корочки или на открытом огне повышает риск рака: при таком способе образуются полициклические ароматические углеводороды. Отдельная категория риска — сильносоленые, копченые и маринованные продукты. Избыток соли повреждает защитную слизистую желудка и создает условия для активного развития хеликобактерной инфекции, повышающей риск рака желудка.

Еще одна угроза — плесень. Афлатоксины, которые образуются, например, в неправильно хранившихся орехах, злаках и сухофруктах, считаются сильнейшим природным канцерогеном и могут приводить к раку печени.

Полностью исключить все такие продукты из рациона сложно, признает Фатьянова. Но даже снижение их доли помогает уменьшить риски. Вместо жареного лучше чаще есть тушеное или запеченное, вместо маринованных закусок выбирать салаты, а колбасу заменить домашней бужениной.