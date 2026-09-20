Названы растения, очищающие воздух в квартире

Биолог Дмитрий Сафонов назвал растения, которые эффективно очищают воздух, увлажняют его и насыщают квартиру кислородом. В комментарии РИА Новости специалист внес в список полезных цветов хлорофитум, спатифиллум, герань, фикус и сансевиерия, известную также как «тещин язык».

Хлорофитум — лидер по очистке воздуха. Это неприхотливое растение хорошо справляется с формальдегидом. Спатифиллум увлажняет воздух и поглощает вредные вещества — бензол и аммиак. Фикус эффективно улавливает пыль и насыщает воздух кислородом.

По словам биолога, герань выделяет эфирные масла, которые отпугивают многих насекомых. Однако у аллергиков это растение может вызывать нежелательные реакции. Сансевиерия, или «тещин язык», отметил Сафонов, не хуже других растений выделяет кислород и очищает воздух в квартире.

Специалист советует размещать эти растения в разных комнатах, чтобы обеспечить максимальную очистку воздуха. Особенно полезно держать их в спальне и гостиной, где люди проводят больше всего времени.

Ранее сообщалось, что на острове Попова в России обнаружили редкий «призрачный цветок».