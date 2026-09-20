От человека пахнет ацетоном, тухлой рыбой или аммиаком: сигналы серьезных проблем в организме

Необычный запах от тела или дыхания многие списывают на питание, усталость или недостаточную гигиену. Однако такие изменения могут быть связаны с нарушениями обмена веществ и проблемами в работе внутренних органов. Врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Татьяна Губина рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», какие запахи требуют особого внимания.

По словам специалиста, сам по себе запах не является диагнозом, но может быть одним из признаков изменений, происходящих в организме. Например, ацетоновый оттенок дыхания появляется при накоплении кетоновых тел — веществ, которые образуются при расщеплении жиров. Такое бывает при голодании, строгих низкоуглеводных диетах, рвоте или обезвоживании. Но наиболее опасная ситуация — когда ацетоновый запах связан с декомпенсацией сахарного диабета.

«Особенно настораживает сочетание запаха ацетона с сильной жаждой, частым мочеиспусканием, тошнотой, болью в животе, слабостью и учащенным глубоким дыханием», — объяснила Губина.

В такой ситуации врачам необходимо исключить диабетический кетоацидоз — опасное состояние, которое развивается при недостатке инсулина и накоплении кетоновых тел. Для этого специалисты оценивают уровень глюкозы и кетонов в организме, а при необходимости проверяют кислотно-щелочное состояние крови.

Другой тревожный сигнал — аммиачный запах от дыхания. Он может появляться при выраженных нарушениях работы почек, когда организм хуже справляется с выведением продуктов обмена. В таком случае врач оценивает функцию почек и ищет причину изменения запаха.

Реже встречается характерный «рыбный» запах. Он может быть связан с триметиламинурией — редким нарушением обмена веществ, при котором организм не может нормально перерабатывать определенное соединение. При этом специалист отмечает: причиной необычного запаха могут быть не только метаболические нарушения, поэтому важно учитывать общую картину.

Обратиться за медицинской помощью стоит, если запах появился внезапно и сопровождается другими симптомами. Особенно опасны выраженная сонливость, спутанность сознания, многократная рвота, признаки обезвоживания, одышка или глубокое частое дыхание.

Переход на «чистое» питание не всегда улучшает самочувствие. Большое количество сырых овощей, резкий отказ от привычных продуктов, кофе натощак и интервальное голодание могут спровоцировать вздутие, изжогу и другие проблемы с пищеварением.