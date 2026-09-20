Член ОП Подмосковья Гундеров оценил организацию голосования для людей с ОВЗ
Игорь Гундеров отметил доступность голосования для людей с ОВЗ в Подмосковье
Фото: [пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД "Выборы 2026" (18-20 сентября 2026 года)]
Председатель правления Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница», член региональной Общественной палаты Игорь Гундеров отметил хорошую организацию голосования для людей с ограниченными возможностями здоровья в Подмосковье.
В последний день голосования он без трудностей добрался до избирательного участка на коляске с электроприводом.
«На участке все прошло хорошо — у меня остались приятные впечатления и хорошее настроение», — рассказал он.
Гундеров также посетил Центр общественного наблюдения (ЦОН), чтобы следить за мониторингом избирательного процесса в Подмосковье. Он увидел масштаб мониторинга, охватывающий около 4 тысяч избирательных участков.
В ЦОН установлен огромный экран, позволяющий одновременно следить за более чем 90 участками. Гундеров отметил серьезную и слаженную работу по мониторингу.
Ранее призер чемпионата мира по рукопашному бою Евгений Петрухин впервые посетил ЦОН в Подмосковье.