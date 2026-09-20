«Пояс крепостей» дал трещину: российские БПЛА стирают рубежи ВСУ под Краматорском

Российские беспилотники прокладывают дорогу наступающим войскам на подступах к так называемому поясу крепостей в ДНР. Об этом рассказал KP.RU военкор Александр Коц.

По его словам, группировки «Центр» и «Юг» преодолевают рубежи обороны сразу перед тремя городами — Дружковкой, Краматорском и Славянском. Именно эта линия и образует украинский «пояс крепостей», о который упирается российское наступление в Донбассе.

Коц уточнил: расчеты БПЛА работают на подступах к Славянско-Краматорской агломерации, «буквально выжигая» позиции противника и освобождая путь для пехоты.

Преодоление «пояса крепостей» (Славянск, Краматорск, Дружковка) ликвидирует главный и последний глубоко эшелонированный укрепрайон ВСУ в Донбассе, открывая ВС РФ прямой выход к границам Днепропетровской и Харьковской областей и практически завершая контроль над территорией ДНР. Активное использование БПЛА позволяет обескровить логистику и огневые точки противника еще до захода пехоты, что минимизирует потери при штурмах и полностью снимает угрозу обстрелов ключевых городов региона.

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