Губернатор Подмосковья и его дочери проголосовали в Одинцовском округе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в выборах депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и муниципальных советов пяти округов. На избирательный участок в Одинцовском округе он пришел вместе с двумя дочками, которые тоже отдали свои голоса.

Губернатор признался: ходить именно на участок — сложившаяся традиция в семье, которую поддерживают и его дочери. Выборы 2026 года не стали исключением. Глава Подмосковья выразил признательность всем, кто проявил активность в любом удобном им формате.

«Мы традиционно приходим на избирательный участок, хотя некоторые семьи сейчас предпочитают голосовать дистанционно. Хочу поблагодарить всех — и тех, то пришел на участки, и кто зарегистрировался в электронной системе. У нас выборы не только в Государственную Думу, но и в областную, и в местные Советы депутатов. Это очень важное событие для всех», — сказал Андрей Воробьев.

Напомним, что голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября. В Подмосковье открыто почти 4 тысячи участков, свой выбор могут сделать более 6 миллионов избирателей. За легитимностью и прозрачностью процесса следят около 23 тысяч наблюдателей: представители Общественной палаты, кандидатов, партий, движений и международные эксперты. В Одинцове круглосуточно работает региональный Центр общественного наблюдения, куда в реальном времени стекается информация со всех участков области.

Ранее сообщалось, что в округах Подмосковья активность на УИК проявляют молодые жители и целые семьи. Недавно родители и дети пришли отдать свои голоса в подмосковном Королеве и поделились впечатлениями.