Семейные традиции на избирательных участках: королевцы голосуют вместе с детьми

На избирательном участке в гимназии № 5 в дни голосования побывала многодетная семья Грабовских. Родители Любовь и Виталий пришли на выборы вместе с четырьмя детьми — Дарьей, Екатериной, Романом и Михаилом.

Любовь Грабовская рассказала, что традиция семейного посещения избирательных участков существует в их семье уже несколько поколений.

«Я помню, как бабушка ходила со мной на избирательный участок вместе с родителями. Хочу, чтобы это продолжалось и дальше. Показывать детям пример, что важно участвовать в жизни страны — если есть такая возможность, обязательно надо её использовать», — пояснила она.

Многодетная мама работает на одном из городских предприятий – в Научно-производственном объединение измерительной техники. Учитывая возможные рабочие командировки, она заблаговременно зарегистрировалась на ДЭГ и проголосовала дистанционно. А супруг предпочел традиционный формат – поддержать его пришла вся семья.

Многие королевцы приходят на избирательные участки вместе с детьми, чтобы формировать у подрастающего поколения понимание значимости гражданского участия и закладывать основы ответственного отношения к общественным институтам.

Сегодня в Королеве проходит третий, заключительный день выборов депутатов в Государственную Думу и Московскую областную Думу.