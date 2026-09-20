Дети осиротели после атаки БПЛА: губернатор Воробьев раскрыл детали трагедии в Раменском

После атаки беспилотного летательного аппарата в деревне Софьино Раменского округа двоих выживших детей госпитализировали, а их родители погибли. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в официальном телеграм-канале.

15-летнюю Эзозу Юсупову доставили в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, где специалисты оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь. Ее 19-летний брат Бехриз находится в Раменской больнице — врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.

В результате удара БПЛА подростки лишились обоих родителей: мать погибшей семьи скончалась на месте атаки, а отец умер позже от полученных травм в медучреждении.

На данный момент профильные службы решают вопрос с оформлением опеки и ведут поиск родственников пострадавших. Власти региона заверили, что осиротевшим брату и сестре окажут всемерную поддержку и не оставят их без помощи.

Напомним, в ночь на 20 сентября Московская область подверглась одной из наиболее мощных атак беспилотников. Силы ПВО и радиоэлектронной борьбы перехватили и уничтожили десятки вражеских БПЛА в различных муниципалитетах региона. Эпицентром налета стал Раменский округ: в селе Софьино и на Северном шоссе обломки аппаратов и прямые попадания спровоцировали пожары в жилых многоэтажках и на территории складского терминала. Всего по региону ранения получили 20 человек (15 из них потребовалась госпитализация), еще двое жителей — женщина 44 лет из Софьино и пожилой мужчина из Орехово-Зуевского округа — погибли.