Версия полиции провалилась: всплыли шокирующие детали убийства юных россиян в Таиланде

Пока тайские правоохранители продвигают бытовую версию о неудавшемся угоне мотоцикла, информированные источники раскрывают изнанку преступления. Брат и сестра исчезли 26 июля, выехав из жилого комплекса Bristol Park Pattaya буквально на пару минут — без документов, сумок и шлемов. Перед пропажей девушка успела сообщить матери о подброшенном Bluetooth-трекере. Позже задержанные тайцы Пхонг и Тхонг указали место захоронения у горы Кхао Чи Чан, однако официальная версия силовиков вызывает у экспертов лишь скепсис.

Реальной причиной расправы называют крупный финансовый долг семьи. Роман даже продал дорогостоящий ПК, но собранной суммы не хватило. На роковую встречу с вымогателями брат и сестра привезли меньше денег, чем от них требовали, что и спровоцировало садистскую развязку.

Преступники действовали по заранее проработанному сценарию. Жертв удерживали в плену и жестоко пытали, пыталась выбить средства — у девушки выбиты все зубы, хотя на руках задержанных нет характерных следов от ударов. Чтобы скрыть следы, убийцы вырыли глубокие ямы и засыпали тела каустической содой для уничтожения останков и нейтрализации запаха. Опознание затруднено настолько, что мать погибших Зарина Назимова не сразу узнала детей.

Эксперты убеждены, что задержанные исполнители — лишь часть синдиката, имеющего покровителей в силовых структурах. Бывшая девушка одного из фигурантов подтвердила его связи с полицией района Хуа Яй, а также участие в сбыте конфискованных веществ и выбивании долгов. Ситуацию усугубляет то, что рядом с телами россиян раскопали останки еще трех человек, что намекает на серийный характер расправ. Фигурантам грозит смертная казнь, а оправившаяся от шока мать погибших намерена остаться в Таиланде и перебраться на север страны, в Чиангмай.