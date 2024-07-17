Сосед Волочковой рассказал о неадекватном поведении балерины в церкви Подмосковья
Фото: [vk.com / Анастасия Волочкова]
Односельчанин знаменитой балерины Анастасии Волочковой рассказал о неадекватном поведении артистки в церкви, расположенной в поселке Николо-Урюпино. Об этом сообщает портал Regions.
По словам жителя, балерина часто приходит в церковь в откровенных нарядах. К примеру, весной на Пасху она пришла на службу в откровенном наряде и шубе. При этом температура воздуха составляла порядка 18 градусов выше нуля.
«Прийти в плюсовую погоду в шубе, да еще на голое тело? Это очень смешно и забавно», — рассказал житель.
Он отметил, что соседи уже привыкли к подобному поведению артистки и считают, что она ведет себя так для привлечения внимания.
«В целом Настя вполне хороший человек, но алкоголь ее погубит», — добавил житель.