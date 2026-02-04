В мире музыки статуэтка «Грэмми» давно стала символом мирового признания, и иногда кажется, что для российских исполнителей эта награда остается недостижимой мечтой. Однако, по мнению музыкального критика Сергея Соседова, среди современных отечественных артистов есть те, кто в иных обстоятельствах вполне мог бы оказаться в числе лауреатов. В первую очередь это Полина Гагарина и Дима Билан, которых эксперт называет лучшими вокалистами российской эстрады. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, объяснение этой гипотетической возможности кроется в уникальном сочетании таланта и уже состоявшегося международного опыта. Дима Билан, как отмечает Соседов, после победы на «Евровидении» и работы над зарубежными проектами был хорошо известен и в Европе, и в США. У него были все шансы закрепить этот успех и сделать карьеру в Голливуде, но певец сознательно выбрал путь работы для отечественной публики. Аналогичный потенциал критик видит и в Полине Гагариной, чьи вокальные данные, по его мнению, действительно достойны высших музыкальных наград.

Соседов добавил, что тем не менее здесь вступают в силу объективные и довольно жесткие правила игры. Главным последствием культурных и языковых барьеров становится то, что «Грэмми» остается в первую очередь наградой для англоязычного музыкального пространства. Как поясняет эксперт, американцам сложно понять феномен русскоязычной музыки, ее эмоциональные и смысловые нюансы, поэтому предпочтение почти всегда отдается своим артистам. Даже выдающиеся исполнители из других стран попадают в номинации лишь как редкие исключения. Кроме того, Соседов жестко отделяет глубокий вокал от просто эффектного шоу, отмечая, что, например, песни Сергея Лазарева или Филиппа Киркорова он бы никогда не номинировал на «Грэмми», считая их слишком поверхностными для такой награды.

