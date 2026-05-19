В Подмосковье реабилитацию после болезни прошли более 31 тыс. пациентов

С начала 2026 года реабилитацию после перенесенных заболеваний в Подмосковье прошли более 31 тыс. пациентов, ее проводят в круглосуточных и дневных стационарах, а также амбулаторно в поликлиниках. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Реабилитация — заключительный и важный этап лечения после перенесенных заболеваний — инсульта, инфаркта, болезней опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, перенесенных операций и полученных травм», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, специалисты составляют программу индивидуально для каждого человека. Так, им доступны занятия на тренажерах, массаж, физиотерапия, ЛФК. Пройти реабилитацию можно по полису ОМС по направлению лечащего врача при наличии медицинских показаний.

