В Подмосковье подали более 2,6 тыс. заявок на обслуживание бытовых счетчиков

С начала 2026 года в Подмосковье подали более 2,6 тыс. заявлений на обслуживание приборов учета водоснабжения, водоотведения, тепловой энергии, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Гражданам» – «Жилье» – «Коммунальные услуги», ею могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для подачи заявки нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму.

С помощью услуги жители могут произвести обслуживание и опломбировку приборов учета теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающими организациями на территории региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.