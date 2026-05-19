Комментатор Орлов объяснил закономерность чемпионства «Зенита»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» высказался об итогах завершившегося чемпионата России по футболу. Золотые медали в седьмой раз за восемь лет завоевал «Зенит».

Орлов назвал «Зенит» визитной карточкой Санкт-Петербурга, командой, которая держит свою марку.

«Самый главный итог, что «Зенит» обыграл все команды, с которыми боролся за медали. По сумме двух матчей и «Краснодар» обыграли, и «Спартак», и «Локомотив», и ЦСКА, и «Динамо». Мы обыграли всю Москву и Краснодар. Поэтому законное чемпионство», — резюмировал петербургский комментатор.

В заключительном туре «Зенит» в гостях обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и на два очка опередил в турнирной таблице финишировавший вторым «Краснодар». Бронзовые медали достались «Локомотиву».

При этом «Зенит» в течение большей части сезона подвергался критике за не слишком зрелищную игру.

