Продюсер Иосиф Пригожин заявил о реальных шансах певицы Валерии получить награду «Грэмми», что сделало бы ее первой российской артисткой, удостоенной этой престижной американской премии. В интервью Общественной Службе Новостей он выразил абсолютную уверенность в успехе, противопоставив свою веру скептическим настроениям в профессиональной среде.

Продюсер подчеркнул, что их амбиции простираются дальше личного триумфа — речь идет о прорыве своеобразного «железного музыкального занавеса» и возвращении русских песен на мировую сцену. Он призвал критиков оставить сомнения, заявив, что завистникам останется лишь «кусать локти», когда Валерия войдет в международные топы. Певица представлена сразу в трех номинациях: «Вокал», «Инструментал» и «Аранжировка», что подтверждает серьезность ее позиций в конкурсной борьбе.

По его словам, потенциальная победа Валерии на «Грэмми» рассматривается не просто как личное достижение, а как символический прорыв для всей российской музыкальной индустрии. Этот проект бросает вызов сложившимся геополитическим барьерам в культуре, предлагая миру услышать русское искусство в новых условиях глобальной конкуренции.

Ранее Лолита поддержала номинацию Валерии на «Грэмми».