Российская эстрада привыкла к стремительным взлетам, но редко — к честным разговорам о падениях. Сергей Соседов, музыкальный критик с репутацией человека, который не льет, а режет, в интервью Общественной Службе Новостей без обиняков заявил : SHAMAN, он же Ярослав Дронов, исчерпал кредит народной любви. И причина не в интригах или конкурентах, а в нем самом.

По мнению Соседова, артист угодил в ловушку собственного амплуа. Его песни, еще вчера звучавшие как гимны, сегодня воспринимаются как набор заученных лозунгов. Патриотическая повестка — штука сильная, но, когда она становится единственной краской на палитре, холст перестает цеплять. Люди устают. Им хочется не только маршировать, но и чувствовать.

Критик настаивает: Дронову отчаянно не хватает лирики. Настоящей, с надрывом, с историями про любовь и боль, которые невозможно спеть с каменным лицом. «Нервы» и «драма» — это не просто слова из вокабуляра романтиков, это то, что удерживает артиста на плаву, когда стихают политические фанфары. И материал для таких песен сейчас повсюду — было бы желание его разглядеть.

Соседов не отрицает талант Дронова, но напоминает: талант без развития превращается в штамп. Публика ждет не дежурного гимна, а эксперимента, риска, новой грани. Если этого не случится, волна, которая вынесла SHAMAN’а на вершину, с тем же равнодушием схлынет, оставив на берегу одного из многих.

