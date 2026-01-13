«Пародия на SHAMAN обошлась в 11 тыс. рублей»: суд оштрафовал комика Гудкова за песню «Я — узкий»

Красногорский городской суд вынес решение по административному делу в отношении комика Александра Гудкова, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Артиста признали виновным по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и оштрафовали на 11 тыс. руб.

Поводом для судебного разбирательства стала видеозапись, которую Гудков разместил в социальной сети «ВКонтакте». Ролик под названием «Александр Гудков — Я узкий» представлял собой пародию на популярную патриотическую композицию «Я русский» певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Комик использовал оригинальную аранжировку, но изменил текст, включив в него словосочетание «Я узкий».

В ходе судебного процесса эксперты провели психолого-лингвистическое исследование спорного видео. Экспертиза показала, что в действиях Гудкова содержатся признаки, направленные на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения.

Важным фактором для суда стала публичность действий: видеозапись была доступна неограниченному кругу лиц в Сети. На основании этих выводов суд назначил комику административный штраф.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вынесли приговор по делу о производстве более тонны наркотиков.