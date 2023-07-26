Состязания по гребле на байдарках и каноэ прошли в Городском округе Пушкинский

На водно-спортивной базе «Серебрянка» развернулась жаркая борьба на воде. Спортивное мероприятие по гребле на байдарках и каноэ посвятили памяти Заслуженного работника физической культуры и спорта Подмосковья Юрия Родионова.

Как рассказали в администрации Городского округа Пушкинский, масштабное событие привлекло спортсменов из столицы и разных округов Подмосковья. В общей сложности в состязании участвовали более двухсот человек. Спортсмены продемонстрировали искусство гребли на дистанции 200 метров.

«Сегодняшние соревнования посвящены памяти Юрия Родионова. Для участников это мероприятие имеет особое значение — это дань уважения и благодарности действительно выдающемуся человеку. Ни для кого не секрет, какую значимую роль сыграл Юрий Иванович в развитии спорта», — рассказала директор спортивной школы Городского округа Пушкинский Ольга Мельникова.

Напомним, выдающийся спортсмен основал водно-спортивную базу «Серебрянка». Мастер спорта СССР по гребле на байдарках, Заслуженный работник физической культуры и спорта Московской области, судья Всесоюзной категории, почетный гражданин города Пушкино, он внес огромный вклад в развитие спорта в округе. Он ушел из жизни в 85 лет.