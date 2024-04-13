Состязания по спортивному ориентированию «Протвинские сосны» состоялись в Протвино

«Много женщин в возрасте 75 лет, много мужчин возрастных. Много детей. Спортивное ориентирование — это ведь, как квест! Это миг счастья, когда КП ты нашел и нарисованное на карте сошлось с местностью и все получилось. Восторг в этот момент в глазах самых маленьких спортсменов», — рассказала главный судья соревнований, педагог дополнительного образование ДЮЦ «Горизонт» Татьяна Химочкина.