Состязания по спортивному ориентированию «Протвинские сосны» состоялись в Протвино
Фото: [Анна Мороз]
В подмосковном Протвино на лесном стадионе состоялось 22-е первенство по спортивному ориентированию «Протвинские Сосны», посвященное памяти Эдуарда Дериенко. Примечательно, что для участия в данных соревнованиях заявилось 470 человек от 8 до 84 лет.
«Много женщин в возрасте 75 лет, много мужчин возрастных. Много детей. Спортивное ориентирование — это ведь, как квест! Это миг счастья, когда КП ты нашел и нарисованное на карте сошлось с местностью и все получилось. Восторг в этот момент в глазах самых маленьких спортсменов», — рассказала главный судья соревнований, педагог дополнительного образование ДЮЦ «Горизонт» Татьяна Химочкина.
Гостей мероприятия, спортсменов и болельщиков поприветствовал заместитель начальника управления координации деятельности территории Протвино муниципального образования г. о. Серпухов Виталий Самойлов.
«Посмотрите, какая сегодня благоприятная погода для соревнований! Очень радостно видеть, что в них принимают участие даже очень юные участники. С каждым годом спортивное ориентирование набирает обороты. С каждым годом привлекает участников к этому мероприятию», — отметил Виталий Самойлов.
Организаторами соревнования ежегодно проектируются новые дистанции, интересные как начинающим, так и опытным спортсменам. На прохождение дистанций дается два времени. Также на первенстве большую помощь организаторам оказали «Волонтеры Подмосковья».