Состоялась ежегодная велоэкскурсия по маршруту «Клин звучит»

Мероприятие проходит каждый год. Его участниками становятся жители и гости Клина. Особым гостем нынешнего сезона стала актриса театра и кино Елена Захарова. Она отметила, что в клинских музеях работают экскурсоводы, умеющие интересно и красиво рассказывать.

«Очень все понравилось. Очень все интересно. В музеях очень понравились экскурсии. Мне очень понравился музей Гайдара и музей П.А. Чайковского. Там замечательно рассказывают», — поделилась впечатлениями актриса театра и кино Елена Захарова.

Участниками экскурсии стали несколько десятков жителей города. Стартовали велосипедисты у памятника «130 лет полету Д.И. Менделева». Символично, что в 1887 году шесть членов московского общества любителей-велосипедистов преодолели 84 версты, чтобы добраться из Москвы в Клин и воочию наблюдать за подъемом ученого Д.И. Менделеева на воздушном шаре.

Первым пунктом, где велосипедисты остановились, стал Дом-музей А.П. Гайдара. После увлекательной экскурсии участники отправились в центр Клина, где для них подготовили несколько зарисовок об истории города. Завершающей точкой велопрогулки стал Музей-заповедник П. И. Чайковского.

Организацией мероприятия занималась Клинская телекомпания ПОИСК. Точками посещения стали: Музей-заповедник П. И. Чайковского, музей «Станция Дачная», Музейно-туристический центр Клин и городские парки.

Велоэкскурсия по маршруту «Клин звучит» — это шанс совместить одновременно несколько вещей: полюбоваться красивыми местами города, посетить музеи и уделить время физической активности.