Сотни россиян пожаловались на невозврат средств за билеты на Канье Уэста

Покупатели билетов на выступление Канье Уэста в Санкт-Петербурге столкнулись с проблемой возврата средств. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на канал «Осторожно, новости».

Недовольные зрители объединились в чат, где уже больше 500 участников. Жалобы направлены в Роспотребнадзор и прокуратуру.

Одна из покупательниц рассказала, что заплатила 55 тыс. ₽ за билет на 10 октября еще 18 августа. Попытки вернуть деньги упираются в молчание продавца.

По словам зрителей, заявления на возврат кочуют между компаниями. Say Agency, указанное организатором, отправляет к билетному оператору. «Интикетс» отвечает, что средства уже у организатора, и советует обращаться туда.

Неясность с концертами рэпера уже обошлась многим в дополнительные траты на дорогу и проживание.

Выступления Канье Уэста планировали на 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Но 24 августа представители стадиона сообщили: подписанных договоренностей с организатором нет, поэтому концерт на их площадке не состоится. Генеральный директор Say Agency Анна Субчева при этом подчеркивала, что документы, связанные с концертом, находятся на проверке. По ее словам, деньги зрителям вернут.

Ранее стало известно, что пранкер накормил СМИ фальшивыми эксклюзивами о концерте Канье Уэста.