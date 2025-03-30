Сотрудник ХК «Спартак» погиб в Череповце накануне матча с «Северсталью»

Сотрудник хоккейного клуба «Спартак», менеджер отдела сувенирной продукции Алексей Силкин погиб в автомобильной аварии под Череповцом накануне матча с «Северсталью», сообщили в пресс-службе красно-белых.

«Алексей был очень добрым и отзывчивым человеком, дорогим и близким каждому в нашем коллективе. Он был большим поклонником московского «Спартака», не мог представить ни дня без любимой команды и хотел поддержать «Спартак» в выездной игре плей-офф против «Северстали». Алексею было всего 30 лет…», — говорится в сообщении.

Клуб выразил соболезнование родным и близким Алексея Силкина.

«Спартак» прибыл в Череповец на третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча пройдет 20 марта и начнется с минуты молчания в память о погибшем сотруднике клуба. «Спартак» ведет в серии 2-0.