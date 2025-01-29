Сотрудницы ГУФСИН РФ по Подмосковью вошли в число победителей всероссийских лыжных гонок

Сотрудницы ГУФСИН России по Московской области вошли в число победителей чемпионата ФСИН России по лыжным гонкам и служебному двоеборью. Мероприятие прошло на базе стадиона имени Раисы Сметаниной в Сыктывкаре.

Чемпионат был посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. За победу в нем боролись 260 участников — представителей территориальных органов и ведомственных учебных заведений.

В первый день соревнований прошли гонки среди женщин и мужчин на 5 и 10 км классическим стилем. В число лидеров на дистанции в 5 км среди женщин вошли сотрудницы подмосковного отделения ведомства. Так, Лилия Васильева заняла первое место, Ольга Сергеева — второе.

По итогам турнира определят победителей в индивидуальных гонках, масс-старте, в смешанной спринтерской эстафете и стрельбе.